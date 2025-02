Morto Boris Spasskij, leggenda sovietica degli scacchi

Insignito nel 1956 del titolo di Grande maestro, il riconoscimento più alto che possa essere attribuito a un giocatore di scacchi dalla Federazione Internazionale degli Scacchi, Spassky mantenne il titolo per tre anni di seguito, fino a quando nel 1972 si confrontò e perse con Bobby Fischer, a Reykjavík, in Islanda. Fu uno scontro epico, andato avanti per quasi tre mesi, dall'11 luglio al 3 settembre di quell'anno. Spassky se ne tornò però a casa in disgrazia, poiché erano gli anni della Guerra Fredda e in molti avevano voluto dare a quell'incontro il significato di uno scontro tra Stati Uniti e Unione Sovietica.