Morte Fakir, i consulenti dei pm: "Cause del decesso dovute ad agitazione, cocaina e posizione prona"

Fakir è morto durante un intervento delle forze dell'ordine, arrivate nel quartiere Pilastro dopo le segnalazioni da parte dei vicini. L'uomo aveva iniziato a dare in escandescenze e le autorità lo avevano bloccato a terra per metterlo in sicurezza. Qui, il malore e il decesso. Le analisi condotte dai consulenti dei pm di Bologna hanno evidenziato sì "un esteso quadro traumatico di natura contusiva", che però "non ha avuto un ruolo nel determinismo del decesso".