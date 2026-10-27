Morte Fakir, i consulenti dei pm: "Cause del decesso dovute ad agitazione, cocaina e posizione prona"
Il 43enne originario del Marocco morì lo scorso luglio nel quartiere Pilastro a Bologna, durante un intervento delle forze dell'ordine. Riscontrate anche "criticità nella condotta del personale sanitario"
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Le cause della morte di Abderrahim Fakir, avvenuta a Bologna lo scorso luglio, sono ascrivibili a vari fattori. Tra questi, agitazione, presenza di cocaina e la posizione prona. A rivelarlo sono le conclusioni redatte dai consulenti dei pm di Bologna nella relazione su Fakir, secondo cui però "sono ravvisabili delle criticità per quanto attiene la condotta del personale soccorritore e del personale sanitario.
Cosa dicono le conclusioni
Fakir è morto durante un intervento delle forze dell'ordine, arrivate nel quartiere Pilastro dopo le segnalazioni da parte dei vicini. L'uomo aveva iniziato a dare in escandescenze e le autorità lo avevano bloccato a terra per metterlo in sicurezza. Qui, il malore e il decesso. Le analisi condotte dai consulenti dei pm di Bologna hanno evidenziato sì "un esteso quadro traumatico di natura contusiva", che però "non ha avuto un ruolo nel determinismo del decesso".
A determinare la morte invece sono stati vari fattori ascrivibili a "insufficienza respiratoria acuta in soggetto in corso di intossicazione acuta da cocaina (abusatore cronico) e con severa cardiopatia". Al determinismo del decesso "su base ipossica" hanno contribuito l'agitazione psicomotoria e l'ipertermia (effetto dell'intossicazione acuta da cocaina) nonché la posizione prona", si legge nel documento.
Intervento tardivo, ma le probabilità di sopravvivenza restano basse
Per la morte di Fakir, secondo i consulenti dei pm, sono "in definitiva ravvisabili delle criticità per quanto attiene la condotta del personale soccorritore e del personale sanitario successivamente intervenuto, poiché non risultate aderenti ai protocolli dell'emergenza sanitaria, né sotto il profilo della tempestività, né sotto quello dell'efficacia delle manovre stesse". Tuttavia, anche con un intervento tempestivo non ci sarebbe stato molto di più da fare: "Le probabilità di sopravvivenza dell'Abderrahim Fakir sarebbero state attorno al 15%", si legge in conclusione.