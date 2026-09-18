Abderrahim Fakir è scalzo, a terra, in stato confusionale; poco dopo di nuovo in piedi, poi si ributta a terra, "si agita scomposto". Tornano sotto la lente della procura di Bologna i frame del video girato col telefonino da uno degli agenti intervenuti al quartiere Pilastro di Bologna lo scorso 19 luglio. E' il poliziotto senza bodycam. In particolare, come riferisce Il Giorno, ora da quelle nuove immagini, in tutto 28 secondi, si vogliono estrarre i metadati. Il filmato riprende le fasi antecedenti l’azione di contenimento vera e propria da parte della polizia e al culmine della quale il 42enne marocchino è morto.