Il capo della Polizia Vittorio Pisani a Bologna: vede agenti e parenti di Fakir

"Calma, equilibrio e spirito di sacrificio". È questo il messaggio che Vittorio Pisani ha voluto lanciare al personale della Questura di Bologna, la città dove, nove giorni fa, è morto Abderrahim Fakir. Una visita per dimostrare, come fatto in Val di Susa, vicinanza ai poliziotti, in particolare dopo gli scontri avvenuti in piazza dopo la morte del 42enne durante un fermo di polizia al Pilastro. Subito dopo, l'incontro a sorpresa con la sorella e la nipote di Fakir. "Abbiamo fiducia nella giustizia e nella polizia italiana - hanno detto le due donne all'uscita -. Ora siamo più fiduciose".