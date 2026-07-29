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Scontri a Bologna dopo la morte di Fakir: 12 gli indagati

Le accuse, a vario titolo, sono di resistenza a pubblico ufficiale, travisamento e danneggiamento

29 Lug 2026 - 14:30
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La Procura di Bologna ha aperto ufficialmente un fascicolo con 12 indagati per gli scontri tra alcuni manifestanti e forze dell'ordine la sera del 20 luglio, durante la protesta per la morte di Abderrahim Fakir, il 42enne morto il giorno prima nel rione Pilastro durante un fermo della polizia. L'indagine è affidata al pm Stefano Dambruoso e gli indagati sono accusati, a vario titolo, di resistenza a pubblico ufficiale, travisamento e danneggiamento.

Morto ammanettato a Bologna, scontri in piazza tra manifestanti e polizia | Le foto

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Tra di loro, c'è anche il 20enne che venne arrestato durante i disordini e poi rimesso in libertà il giorno successivo con un divieto di dimora nella città metropolitana di Bologna su decisione della giudice Claudia Gualtieri, all'esito dell'udienza della convalida. Per lui il processo comincerà il 9 settembre.

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