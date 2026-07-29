Scontri a Bologna dopo la morte di Fakir: 12 gli indagati

La Procura di Bologna ha aperto ufficialmente un fascicolo con 12 indagati per gli scontri tra alcuni manifestanti e forze dell'ordine la sera del 20 luglio, durante la protesta per la morte di Abderrahim Fakir, il 42enne morto il giorno prima nel rione Pilastro durante un fermo della polizia. L'indagine è affidata al pm Stefano Dambruoso e gli indagati sono accusati, a vario titolo, di resistenza a pubblico ufficiale, travisamento e danneggiamento.