Morte avvelenate a Campobasso, nuovi approfondimenti sui campioni di sangue

La ricina potrebbe esser stata somministrata sciolta in acqua ad Antonella Di Ielsi, 50 anni e a sua figlia Sara Di Vita, di 15 anni: è un’ipotesi alla quale stanno lavorando gli inquirenti che indagano sul giallo di Pietracatella e che nei prossimi giorni torneranno nella casa dei Di Vita per un nuovo sopralluogo. Oltre all’analisi dei vetrini raccolti durante l’autopsia, ci saranno anche nuovi esami, forse, sugli avanzi dei pasti sequestrati dalla polizia scientifica. Ecco perché la procuratrice di Larino, che ha aperto il fascicolo per duplice omicidio ancora contro ignoti e il capo della squadra mobile di Campobasso, sono andati al centro antiveleni di Pavia che ha individuato la ricina nel sangue delle due donne. In quello di Gianni Di Vita, marito e padre delle vittime, erano stati trovati frammenti proteici compatibili, ma non in modo definitivo, con la ricina. Potrebbe essere stato avvelenato anche lui, ma una conferma non ci sarà mai: con il passare del tempo, infatti, la tossina tende a scomparire dal sangue.