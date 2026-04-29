Morte avvelenate a Campobasso, nuovi approfondimenti sui campioni di sangue
La richiesta della Procura al Centro Antiveleni Maugeri di Pavia
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La procura di Larino ha affidato un nuovo incarico al Centro Antiveleni di Pavia sul caso delle due donne di Pietracatella, in provincia di Campobasso, morte avvelenate con la ricina. Dopo la trasferta della procuratrice Elvira Antonelli, che martedì si è recata personalmente al Maugeri, arriva da fonti ufficiali la conferma della nuova consulenza richiesta sul caso. Stando a quanto apprende l'Ansa, anche i nuovi approfondimenti richiesti riguardano il sangue delle persone coinvolte nella vicenda.
La ricina forse sciolta in acqua
La ricina potrebbe esser stata somministrata sciolta in acqua ad Antonella Di Ielsi, 50 anni e a sua figlia Sara Di Vita, di 15 anni: è un’ipotesi alla quale stanno lavorando gli inquirenti che indagano sul giallo di Pietracatella e che nei prossimi giorni torneranno nella casa dei Di Vita per un nuovo sopralluogo. Oltre all’analisi dei vetrini raccolti durante l’autopsia, ci saranno anche nuovi esami, forse, sugli avanzi dei pasti sequestrati dalla polizia scientifica. Ecco perché la procuratrice di Larino, che ha aperto il fascicolo per duplice omicidio ancora contro ignoti e il capo della squadra mobile di Campobasso, sono andati al centro antiveleni di Pavia che ha individuato la ricina nel sangue delle due donne. In quello di Gianni Di Vita, marito e padre delle vittime, erano stati trovati frammenti proteici compatibili, ma non in modo definitivo, con la ricina. Potrebbe essere stato avvelenato anche lui, ma una conferma non ci sarà mai: con il passare del tempo, infatti, la tossina tende a scomparire dal sangue.
Le indagini
In questura, invece, continuano gli interrogatori di amici e familiari. Gianni di Vita e sua figlia Alice, parti offese nell’altro filone di inchiesta, quello delle presunte responsabilità mediche, potrebbero essere di nuovo sentiti dagli investigatori. Dal cellulare di Alice, la più grande - l'unica che la sera del 23 dicembre, quella più probabile dell’avvelenamento, non c'era - sono stati estrapolati spostamenti, ricerche online, chat, comprese quelle con l’amico di famiglia che il 26 dicembre ha curato con delle flebo madre e figlia quando stavano male. È stato sentito dagli investigatori come persona informata sui fatti.
Il medico legale: "Analisi istologica importante come l'autopsia"
"Durante l'incontro al Policlinico di Bari si darà la possibilità ai consulenti di parte di visionare al microscopio i vetrini ottenuti dai frammenti di organo prelevati in sede di autopsia il 31 dicembre scorso e durante l'incontro del 28 gennaio". È quanto fa sapere la dottoressa Benedetta Pia De Luca, il medico legale che ha effettuato le autopsie sulle due donne. "L'analisi istologica è importante tanto quanto quella autoptica - aggiunge - e serve a rilevare eventuali elementi non evidenziabili con la sola visione macroscopica degli organi". La dottoressa infine ha ribadito di aver chiesto una ulteriore proroga di 30 giorni per il deposito della relazione "alla luce della complessità del caso".