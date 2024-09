Morte Andrea Purgatori, la perizia: "Sul decesso del giornalista diagnosi sbagliata e catastrofica sequela di errori sanitari"

Per i periti "i neuroradiologi indagati refertarono non correttamente l'esame di risonanza magnetica dell'8 maggio 2023 per imperizia e imprudenza e quelli del 6 giugno e dell'8 luglio per imperizia. "Il cardiologo Laudani effettuò approfondimenti diagnostici insufficienti" e da lui, in particolare scrivono i periti, c'è stata "una catastrofica sequela di errori e omissioni".