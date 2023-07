È morto Andrea Purgatori: da Ustica a Emanuela Orlandi, una vita alla ricerca della verità

Leggi Anche È morto Gianni Minà: il giornalista e conduttore tv aveva 84 anni

Andrea Purgatori è stato molto di più di un semplice giornalista. Le sue inchieste, soprattutto al tempo del "Corriere della Sera" hanno aperto veri squarci su alcuni dei misteri della nostra storia. In particolare il suo lavoro sulla strage di Ustica è stato preziosissimo per andare oltre le prime versioni di comodo e far sì che il caso non venisse archiviato. Fu lui a battersi contro quel "muro di gomma" messo in piedi per non andare a scavare alla ricerca della verità. Una definizione che divenne anche il titolo del film di Marco Risi, "Il muro di gomma" appunto, di cui Purgatori è stato lo sceneggiatore. Ma sono tante le sceneggiature a cui ha lavorato per il cinema e per la tv, tra queste "Fortapàsc" e "Il giudice ragazzino".

Ma Purgatori è stato anche attore, non solo in opere di valore civile come "L'attentatuni - Il grande attentato", ma anche in situazioni in cui poteva venir fuori un'altra delle sue doti, l'ironia. E così non si può non ricordarlo accanto a Corrado Guzzanti, di cui è stato per anni co-autore, ne "Il caso Scafroglia" e in "Fascisti su Marte" o nella serie tv "Boris", ma anche con Carlo Verdone in "L'abbiamo fatta grossa" e "Posti in piedi in paradiso".

Negli ultimi anni "Atlantide", il programma che conduceva su La7 dal 2017, era diventata un'oasi nella quale proseguire il proprio lavoro di inchiesta e approfondimento culturale, che si trattasse di storia passata o di casi di cronaca ancora aperti. Nel 2019 aveva vinto il Premio Flaiano per il miglior programma culturale.