Morte Andrea Purgatori, sale a 4 il numero dei medici indagati

Oltre al professore Gianfranco Gualdi e al suo assistente, Claudio Di Biasi, nel registro degli indagati sono stati iscritti anche Maria Chiara Colaiacomo, sempre dell'équipe di Gualdi, e il cardiologo Guido Laudani.

La morte di Andrea Purgatori

Purgatori è deceduto a causa di un'infezione cardiaca, la cui diagnosi, è una delle ipotesi al vaglio, potrebbe essere arrivata in ritardo. Secondo i familiari del giornalista le sedute di radioterapia che Purgatori sosteneva, per curare metastasi cerebrali (forse inesistenti e diagnosticate da Gualdi), derivanti da un tumore al polmone, avrebbero provocato il decadimento fisico che avrebbe a sua volta favorito l'infezione cardiaca, per altro diagnosticata tardivamente.