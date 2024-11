Morta per rinoplastica, palloncini bianchi e lacrime ai funerali di Margaret Spada

C'era tutta Lentini (Siracusa) ai funerali di Margaret Spada, la 22enne che ha perso la vita durante una rinoplastica effettuata in uno studio medico di Roma che è risultato poi non avere le certificazioni per effettuare interventi di quel genere. Applausi, lancio di palloncini bianchi le lacrime e tanti abbracci ai funerali nell'affollatissima chiesa di Santa Maria La Cava e Sant'Alfio in piazza Duomo a Lentini. Presenti alle esequie i sindaci di Lentini, Carlentini, Francofonte e Priolo. "La perdita di una ragazza che ha ancora una vita davanti, è una perdita per tutta una comunità. La vita a volte ci riserva docce gelate; a volte avviene che, come un nubifragio improvviso, eventi della vita ci travolgono facendoci riscoprire tutti più fragili, più impotenti, più vulnerabili (siamo come petali al vento)" ha detto nell'omelia don Maurizio Pizzo che ha celebrato il funerale.