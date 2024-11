Morta per rinoplastica, dallo studio medico: "Qui solo visite, non interventi"

Proprio in quello studio dove "non si poteva operare", come appurato da indagini amministrative, fu però sottoposta il 4 novembre scorso a un intervento Margaret Spada. Lì iniziò a sentirsi male, come testimonierebbe un video girato dal fidanzato, per poi morire in ospedale. Nell'autocertificazione il titolare forniva tutti i suoi titoli accademici, oltre alla laurea in medicina a Padova e all'abilitazione a Verona, anche una specializzazione in chirurgia plastica conseguita all'Università Cattolica di Rio de Janeiro in Brasile, dettaglio questo aggiunto a penna. Il figlio invece si è laureato in Romania.