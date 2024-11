Morta per rinoplastica, presidente Ordine medici a Tgcom24: "Ragazzi, verificate se chi pubblica inserzioni social può esercitare"

"La vicenda della 22enne siciliana che aveva trovato su TikTok l'inserzione della clinica romana per la rinoplastica è di per sé drammatica, - commenta a caldo a Tgcom24 Anelli. - Posso solo augurarmi che non ci siano state leggerezze. Purtroppo l'imponderabile in medicina è sempre possibile". "Certo, - aggiunge - complesso è il tema della chirurgia estetica, dal momento che non esiste in Italia una specializzazione particolare in medicina estetica, ma consiglio di verificare sempre con appositi strumenti che il medico che si pubblicizza sui social media sia davvero un medico con tutti i titoli per esercitare".