Morta dopo liposuzione a Roma, un'altra paziente di Picciotti: "Disse no al mio ricovero, ho pagato 10mila euro"

Non è la prima volta che Josè Lizàrraga Picciotti, il chirurgo finito nella bufera dopo la morte di una 46enne a seguito delle conseguenze di una liposuzione da lui eseguita, ha avuto problemi post operatori. A riportare ancora le cicatrici fisiche e psicologiche un'altra paziente, della stessa età della paziente morta domenica a Roma: Emini Gercaliu, albanese di 46 anni, ha raccontato in un'intervista a "La Repubblica" la sua via crucis. "Io salva per miracolo mi operò, stavo male e disse no al ricovero. Ho rischiato di non farcela, mi ha portato via 10mila euro. Ho pianto leggendo che una donna di 46 anni è morta dopo una liposuzione. Potevo essere io. Avevamo la stessa età. Lo stesso intervento. Lo stesso medico: Josè Lizàrraga Picciotti".