Montecchio Maggiore, stop al pallone in piazza: scoppia la polemica | Il sindaco si difende: "Non voglio punire i bambini"

Scintille nel comune di Montecchio Maggiore, in provincia di Vicenza, dopo l'ordinanza firmata dal sindaco Silvio Parise che vieta le partite di calcio in spazi pubblici come piazze e sagrati. La sanzione per chi gioca a pallone in sagrati e piazze può arrivare fino a 500 euro. La misura fa discutere, soprattutto perché si ripercuote anche sui più piccoli. "Non ce l'ho certo con i bambini - chiarisce il primo cittadino - ma la situazione era ormai fuori controllo".