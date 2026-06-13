In un istituto superiore di Mirandola

Modena, punta una pistola a pallini contro il professore in classe: "Ridammi le sigarette o sparo"

Si tratta della stessa scuola in cui si era svolto un incontro di boxe durante la ricreazione

13 Giu 2026 - 11:48
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Un professore dell'istituto superiore Galileo Galilei di Mirandola (Modena) è stato minacciato con una pistola a pallini da uno studente che pretendeva le sue sigarette: "Dammi le sigarette o sparo". Lo riporta la Gazzetta di Modena, secondo cui l'episodio sarebbe avvenuto il 21 maggio durante le ore di lezione in una classe prima del professionale, con il docente alla cattedra preso alle spalle da un gruppo di studenti, uno dei quali gli avrebbe puntato l'arma alla tempia. La pistola a pallini era una riproduzione fedele di un'arma vera e l'episodio sarebbe stato ripreso con un video.

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Il professore ha formalizzato la segnalazione con una nota sul registro di classe e informato il dirigente scolastico. La scuola mantiene il riserbo sui provvedimenti disciplinari. Dell'istituto in questione si era già parlato, perché si era tenuto un "incontro di boxe" durante la ricreazione, che aveva portato il consiglio d'istituto a escludere dagli scrutini di fine anno gli studenti protagonisti.

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