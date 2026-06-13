Roma, oscurato sito che diffondeva deepfake sessuali di personaggi noti

La Polizia di Stato ha ottenuto l'oscuramento della piattaforma cFake.com, utilizzata per la diffusione online di immagini e video a sfondo sessuale, anche realizzati mediante intelligenza artificiale. L'indagine, svolta nell'ambito di un'attività investigativa coordinata dalla Procura della Repubblica di Roma e condotta dal Servizio polizia postale e per la sicurezza cibernetica, era stata avviata nell'ottobre 2025 a seguito di segnalazioni relative al sito, sul quale venivano pubblicati contenuti audiovisivi raffiguranti donne appartenenti al mondo della politica, dello spettacolo, dello sport e della cultura, anche attraverso tecniche di deepfake.