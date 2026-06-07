Alcuni spettatori hanno ripreso l'incontro e, come spesso accade, i video sono finiti sui social e in poco tempo sono arrivati anche a genitori e professori dell'istituto. Come spiegato dal dirigente scolastico Edoardo Ricci, le sanzioni non si sono fatte attendere: il consiglio di classe ha inflitto 15 giorni di sospensione ai due pugili.



Il consiglio d'istituto ha optato per la sanzione massima, ovvero l'esclusione dallo scrutinio, di fatto la bocciatura. Anche l'arbitro sarà punito con la sospensione e non solo, rischiano anche gli studenti che hanno fatto da spettatori: "Gli otto studenti individuati grazie al video rischiano il 5 in condotta, che comporterebbe la bocciatura, oppure il 6, che equivale al giudizio sospeso" dice il dirigente. Inoltre, è stato fatto un esposto ai carabinieri e se ne occupa la Procura dei minori.