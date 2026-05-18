Scatti d'ira, zero amici e una vita di ossessioni: ecco cos'ha mosso l'investitore di Modena

I familiari hanno raccontato agli investigatori che il trentunenne era abbattuto e deluso perché, nonostante avesse una laurea in Economia aziendale, non era riuscito a trovare un lavoro adeguato al suo percorso di studi. "Dopo la fine dell'università aveva avuto delle piccole occupazioni, una da operaio, ma da un anno era disoccupato. Era convinto che il motivo per cui non riusciva a trovare un impiego fosse di tipo razziale: sosteneva di non essere stato assunto in diverse aziende perché era straniero", hanno affermato.