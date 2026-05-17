Auto sulla folla a Modena, cos'è il disturbo schizoide di personalità
Salim El Koudri "già nel 2022 era stato attenzionato dal Centro di Salute Mentale", ha riferito il prefetto di Modena. Ecco sintomi, cause e trattamento della malattia
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Il 31enne Salim El Koudri, fermato per i fatti di Modena, come è stato riferito dagli inquirenti, "già nel 2022 era stato attenzionato dal Centro di Salute Mentale per disturbi schizoidi. Dopo questo periodo di osservazione se ne erano però perdute le tracce". Il disturbo schizoide di personalità interessa circa l'1–3% della popolazione negli Stati Uniti ed è leggermente più diffuso fra gli uomini. Fino alla metà dei soggetti, tra l'altro, ha avuto almeno un episodio di depressione maggiore. Spesso i pazienti hanno anche altri disturbi di personalità, in genere schizotipico, paranoico, borderline o evitante. Ma, a differenza della schizofrenia, non presentano disturbi cognitivi e della percezione, deliri, paranoie o allucinazioni e le capacità cognitive rimangono intatte. Cos'è, dunque, in psichiatria il disturbo schizoide di personalità (SPD)?
Il disturbo schizoide di personalità
Si tratta di una condizione psicopatologica caratterizzata da uno schema pervasivo di distacco e disinteresse generale nelle relazioni sociali e da una gamma limitata di emozioni nei rapporti interpersonali. Così la definisce nei suoi studi Mark Zimmerman, psichiatra clinico e figura di spicco nel campo della salute mentale, docente di Psichiatria e Comportamento Umano presso la Warren Alpert Medical School della Brown University di Providence, Rhode Island, Usa.
Le possibili cause
Genetica e contesto familiare in primo piano per quanto riguarda le cause che portano alla sviluppo del disturbo schizoide di personalità. In riferimento al patrimonio genetico, si ritiene che questa malattia mentale può essere più comune tra persone con un'anamnesi familiare di schizofrenia o disturbo schizotipico di personalità. In ambito familiare, si rivela che essere stati accuditi dall'infanzia da persone emotivamente fredde e distaccate ed essere stati trascurati sono possibili fattori scatenanti, poiché si è alimentata nel bambino la sensazione che le relazioni interpersonali non sono soddisfacenti. Inoltre, esperienze sociali del tipo: rifiuto da parte dei pari, bullismo ed esclusione possono rafforzare la preferenza marcata per la solitudine, l'isolamento e il ritiro sociale in persone già vulnerabili.
Sintomi
Due i principali sintomi, che si manifestano entro la prima età adulta e restano stabili nel tempo, più di quelli di altri disturbi di personalità. Sono il distacco dagli altri e l'espressione limitata delle emozioni. Il primo consiste nel non avere alcun desiderio di relazioni strette con altre persone, inclusi i parenti: niente amici o confidenti, fatta eccezione a volte di un genitore o un fratello. Raramente hanno frequentazioni e spesso non si sposano, dal momento che preferiscono stare da soli, tendendo anche a scegliere attività e hobby che non richiedono l'interazione con gli altri, come ad esempio i giochi al computer o la filatelia. Questa condizione porta i pazienti con questo disturbo a sembrare distaccati, riservati o egocentrici e socialmente inetti.
Il secondo è che questi soggetti raramente esprimono emozioni in situazioni sociali, importanti eventi della vita e cambiamenti. Non sorridono o annuiscono, hanno difficoltà a esprimere la rabbia, anche quando provocati, non ammettono di sentire dolore. Possono sembrare passivi in risposta ai cambiamenti nelle situazioni. Di conseguenza, può sembrare che non abbiano un orientamento nella vita.
Cura
Il trattamento del disturbo schizoide di personalità è nella psicoterapia cognitivo-comportamentale che si concentra sulle capacità sociali e sull'acquisizione di tali strumenti per aiutare i soggetti a cambiare e a comprendere le proprie emozioni.