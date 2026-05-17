Il 31enne Salim El Koudri, fermato per i fatti di Modena, come è stato riferito dagli inquirenti, "già nel 2022 era stato attenzionato dal Centro di Salute Mentale per disturbi schizoidi. Dopo questo periodo di osservazione se ne erano però perdute le tracce". Il disturbo schizoide di personalità interessa circa l'1–3% della popolazione negli Stati Uniti ed è leggermente più diffuso fra gli uomini. Fino alla metà dei soggetti, tra l'altro, ha avuto almeno un episodio di depressione maggiore. Spesso i pazienti hanno anche altri disturbi di personalità, in genere schizotipico, paranoico, borderline o evitante. Ma, a differenza della schizofrenia, non presentano disturbi cognitivi e della percezione, deliri, paranoie o allucinazioni e le capacità cognitive rimangono intatte. Cos'è, dunque, in psichiatria il disturbo schizoide di personalità (SPD)?