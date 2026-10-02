Auto su folla a Modena, la perizia: "El Koudri capace di intendere e volere"

L'udienza è durata circa tre ore ed El Koudri, accompagnato dalla polizia penitenziaria, era presente in aula con il suo difensore Fausto Gianelli. In aula c'era Angelo Ciccarelli, marito della 55enne Monica Esposito, unica vittima dell'attentato. I periti avrebbero confermato che El Koudri era in grado di "comprendere il significato delle proprie azioni e di autodeterminarsi". Secondo i periti della difesa, invece, "il disturbo psichiatrico è importante e compromette la capacità di intendere e di volere". Secondo Giannelli, El Koudri "ha guidato effettivamente regolarmente fino a Modena, rispettando tutti i limiti della circolazione e poi all'ingresso di Modena, improvvisamente in preda a un raptus che deriva dalla patologia, ha imboccato la strada ad alta velocità, facendo quella strage".