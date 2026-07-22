Auto sulla folla a Modena, 55enne muore dopo due mesi in ospedale

Cordoglio espresso anche dal sindaco di Modena, Massimo Mezzetti, che sui canali istituzionali del comune ha parlato di "notizia tragica che accogliamo con enorme tristezza". "Le mie condoglianze più sincere vanno al marito, rimasto anch'esso ferito lo scorso 16 maggio, alle figlie e al figlio, ai fratelli e sorelle e a tutti i familiari. In questo momento di dolore dobbiamo mettere da parte tutte le polemiche e deve prevalere il senso di umana vicinanza". Per il sindaco "questo lutto rafforza la richiesta di una piena giustizia verso chi si è reso responsabile di questo terribile attentato. Continueremo a fare tutto quello che possiamo per stare accanto alle persone ferite e confermiamo il nostro impegno per rappresentare, nel processo che verrà, una comunità ferita perché Modena non può e non deve dimenticare quanto accaduto". Nel giorno delle esequie i comuni di Modena e Nonantola, paese in cui la donna risiedeva, proclameranno il lutto cittadino.