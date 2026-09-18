Auto sulla folla a Modena, i periti: "El Koudri era capace di intendere e volere"

Salim El Koudri, l'attentatore 31enne che lo scorso 16 maggio ha investito con la propria auto pedoni in centro a Modena, provocando la morte di una donna che era fra le otto persone ferite, è capace di intendere e di volere. A questa conclusione sono giunti i periti nominati dal gip per far luce sulle condizioni mentali del 31enne indagato per strage. All'uomo viene riconosciuto un disturbo psichiatrico, ma questo non escluderebbe la capacità di intendere e di volere nel momento in cui ha compiuto il folle gesto. C'è ancora tempo, però, per la perizia conclusiva, che sarà discussa in udienza il 2 ottobre.