Auto sulla folla a Modena, El Koudri cercò sul web articoli e video sul terrorismo jihadista

Salim el Koudri, un giorno su due, faceva ricerche sullo Stato islamico in rete. È quanto emerge dagli accertamenti sui dispositivi del 31enne che, lo scorso 16 maggio ha lanciato la sua auto contro i pedoni nel centro della città: otto persone ferite, una delle quali, Monica Esposito, è morta due mesi dopo per le lesioni riportate. Negli ultimi mesi prima della strage era ossessionato da notizie e video sul terrorismo jihadista. Soprattutto i controlli sul suo cellulare Motorola hanno evidenziato che era andato a cercare dettagli, video e notizie, su alcuni sanguinosi attentati islamisti in Europa da Oslo, all’assalto a Charlie Hebdo fino all’attacco kamikaze a Manchester per il concerto di Ariana Grande. E aveva addirittura aperto un dominio inquietante: “11.september.2001”.