Minacce di stupro e morte, l'ex a miss Italia Francesca Bergesio denuncia: "Un dovere, ho sempre invitato le donne a reagire"

Le indagini della polizia postale e della squadra mobile di Cuneo hanno individuato il presunto autore degli scritti in un uomo di 31 anni, residente nel Bresciano, ad Asti si è tenuta l'udienza predibattimentale a suo carico. Bergesio, che non è comparsa in tribunale, si è costituita parte civile e ha già annunciato l'intenzione di devolvere l'eventuale risarcimento a un'associazione per l'assistenza alle vittime di violenza di genere. "Su questo mi sono battuta durante il percorso di miss Italia, studiando il monologo sulla violenza di genere. Subire tutto ciò mi ha fatto capire ancor più l'importanza dell'argomento" ha commentato la ex miss, oggi impegnata come attrice e modella. Poi racconta: "Ho avuto paura, ero all'inizio dell'anno da Miss Italia e in quel periodo il mio profilo Facebook lo gestiva mia madre. È stata lei a leggere quel messaggio. Fra noi c'è un buon dialogo e me ne ha subito parlato. Quello che più mi ha spaventato è stato il fatto che lui diceva di sapere dove abito. Io viaggiavo spesso e rientravo la sera da sola. Molte volte lo era anche mamma, perché papà lavora a Roma. Mi ripetevo: "Francesca, capisci che conosce casa?". Per la prima volta mi sono messa davvero nei panni di chi quotidianamente subisce minacce e, ancor più, abusi e violenze".