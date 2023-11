"Striscia la notizia", Tapiro d'Oro alla nuova Miss Italia Francesca Bergesio

A "Striscia la Notizia" è tempo di un nuovo Tapiro d'Oro e questa volta nel mirino di Valerio Staffelli c'è la nuova Miss Italia 2023, Francesca Bergesio. Come annunciato dai conduttori della trasmissione prima del servizio in onda venerdì 17 novembre, la giovane modella è finita "al centro di numerose polemiche perché accusata di essere stata raccomandata dal papà, senatore leghista e membro della Commissione vigilanza Rai".

"È un titolo che si porterà dietro per tutta la vita, come un Cavalierato del lavoro", esordisce lo storico inviato del tg satirico complimentandosi con la ragazza per la recente vittoria nel concorso. "Siamo venuti a portarle il Tapiro perché è appena eletta Miss Italia, a 19 anni, e subito un sacco di critiche".

"Che onore! Sono emozionata, in così poco tempo ho già ricevuto un Tapiro - Commenta Francesca Bergesio, che poi guarda ai progetti per il futuro - Dovrò riuscire a conciliare gli studi di medicina con questo percorso stupendo, con la recitazione e il mondo dello spettacolo".

Di fronte alle frecciatine di Valerio Staffelli, la ragazza risponde: "La politica la tengo lontana dalle mie passioni". Quindi aggiunge: "A mio papà mi lega un amore immenso, io e lui abbiamo lo stesso carattere. Siamo due persone molto riservate ma tanto determinate, da lui ho appreso tanto".

Al termine dell'incontro, la modella conclude: "Inizialmente è stato difficile, perché è un sogno che per me si realizza e voglio godermelo tanto senza dare retta a queste critiche. Io sorrido e vado avanti per la mia strada".