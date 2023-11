Miss Italia 2023, Francesca Bergesio: "Vorrei conciliare gli studi in Medicina con la passione per la recitazione"

Francesca Bergesio è Miss Italia 2023. La 19enne nata a Bra, in provincia di Cuneo, nella vita ha due sogni: quello di diventare un cardiochirurgo ma anche un'attrice. Lo racconta a "Pomeriggio Cinque" ospite insieme all'organizzatrice del concorso Patrizia Mirigliani e il presidente della giuria, il critico d'arte e sottosegretario alla Cultura Vittorio Sgarbi. "Vorrei conciliare gli studi in medicina con la passione per la recitazione", spiega la più bella d'Italia che poi rivela che il suo idolo è proprio l'ex Miss Italia, adesso attrice famosa e di talento, Miriam Leone.

Francesca Bergesio parla del monologo interpretato durante il concorso. "Non l'ho scritto io, è un monologo della scrittrice Anna Steri, ma io l'ho dovuto riadattare per il minuto di tempo che avevo a disposizione. Quello della violenza di genere è un tema delicato che mi sta molto a cuore e io ho voluto portarlo perché volevo far sentire tutte quelle donne che subiscono violenza fisica e psicologica, nel mondo del lavoro e delle relazioni, con me sul palco. Volevo annullarmi per un minuto e dar voce a loro", racconta Bergesio.

Nata a Bra, in provincia di Cuneo, Francesca Bergesio, figlia maggiore del senatore della Lega Giorgio, si è diplomata al Liceo classico europeo. Presto vorrebbe diventare medico. Ha vissuto cinque anni in un convitto dove ha appreso la passione per la recitazione. Si definisce una ragazza "pacata, riservata e molto determinata".