Orrore a Milazzo: cadavere trovato in un sacco di plastica vicino a una spiaggia

Non sono ancora emersi dettagli certi sull’identità della vittima. L’uomo non aveva con sé documenti, e al momento non risultano denunce di scomparsa che coincidano con le caratteristiche fisiche osservate sul corpo. Il medico legale ha avviato accertamenti istologici e tossicologici per determinare le cause della morte. Una delle priorità sarà stabilire se il decesso sia avvenuto nel luogo del ritrovamento o se il corpo sia stato trasportato e abbandonato successivamente. Fonti investigative non escludono alcuna pista, ma al momento non ci sono elementi per ipotizzare con certezza se si tratti di un omicidio, di un decesso accidentale o di altro. La Procura ha aperto un fascicolo, e si attendono sviluppi nelle prossime ore.