Cagliari, 28enne trovata morta in mare | Si cerca il fidanzato

Le ricerche dell'uomo non sono rese facili dalle condizioni meteo: un metro e mezzo d'onda con vento a 25 nodi da sud est. Al momento in mare o in spiaggia non sono state trovate altre tracce del giovane. La squadra mobile, coordinata da Davide Carboni, ha lavorato tutta la notte per rintracciare Durzu, ma inutilmente.