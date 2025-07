Cagliari, corpo di una donna recuperato in mare davanti alla spiaggia del Poetto

A Cagliari il corpo di una donna di circa 70 anni è stato recuperato in mare davanti alla spiaggia del Poetto. Il cadavere è stato avvistato all'altezza della sesta fermata del bus per la spiaggia, in questi giorni molto affollata, ed è subito è scattato l'allarme. Un equipaggio della guardia costiera ha estratto dall'acqua il corpo e lo ha trasportato al porto del capoluogo sardo. I carabinieri hanno avviato le indagini. Intanto, dopo la segnalazione di un turista tedesco, si cerca un'altra persona, un disperso, a Cala Regina, sempre nel golfo di Cagliari.