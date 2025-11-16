Milano, va a prendere un ubriaco ma il tassista è positivo all'alcoltest: scatta la denuncia

Il 34enne viene fermato durante un controllo di routine, soffia nell'etilometro e i valori non lasciano scampo: 0,87 alla prima prova, 0,90 alla seconda. Per evitare che l'unica auto di famiglia finisca nel deposito giudiziario, l'uomo telefona immediatamente alla madre che si mobilita e chiama un taxi per raggiungere la zona del controllo, riprendere il veicolo e riportarlo a casa senza ulteriori spese. Quando la donna arriva, i militari le fanno effettuare l'alcoltest per verificare che sia in condizioni di guidare. Ma è a questo punto che la serata prende una piega completamente inaspettata.