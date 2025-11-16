Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaGrande FratelloElezioni regionaliEmergenza ClimaTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Cronaca
serata surreale

Milano, va a prendere un ubriaco ma il tassista è positivo all'alcoltest: scatta la denuncia

L'autista era stato chiamato per accompagnare la madre del 34enne fermato dai carabinieri ma l'etilometro segna valori proibitivi per chi è in servizio

16 Nov 2025 - 11:38
© Carabinieri

© Carabinieri

Una notte di controlli si trasforma in una scena quasi paradossale nel cuore di Milano. I carabinieri fermano un 34enne ubriaco alla guida e lo denunciano, ma quando arriva il taxi chiamato dalla madre per recuperare l'auto, dall'abitacolo spunta un forte odore di alcol. L'autista, sottoposto all'alcol test, risulta positivo e finisce anche lui nei guai, con il rischio concreto di perdere la licenza.

Leggi anche

Treviso, positivo all'alcoltest chiama il padre: anche lui è ubriaco

Passa nel traffico facendo suonare una finta sirena ma sorpassa pure i carabinieri, fermato ubriaco al volante

Cosa è successo

 Il 34enne viene fermato durante un controllo di routine, soffia nell'etilometro e i valori non lasciano scampo: 0,87 alla prima prova, 0,90 alla seconda. Per evitare che l'unica auto di famiglia finisca nel deposito giudiziario, l'uomo telefona immediatamente alla madre che si mobilita e chiama un taxi per raggiungere la zona del controllo, riprendere il veicolo e riportarlo a casa senza ulteriori spese. Quando la donna arriva, i militari le fanno effettuare l'alcoltest per verificare che sia in condizioni di guidare. Ma è a questo punto che la serata prende una piega completamente inaspettata.

Leggi anche
 Guidare con noncuranza

Ubriachi o drogati alla guida: i giovani sono i conducenti più sanzionati dalle Forze dell’ordine

Avellino, il parroco ubriaco alla guida: "Sono un alcolista, chiedo scusa ai fedeli"

L'odore sospetto dal taxi

 Mentre i carabinieri parlano con la donna, percepiscono un forte odore di alcol provenire dall'abitacolo del taxi. Il conducente, un 64enne, resta stupito dalla richiesta dei carabinieri, ma accetta di sottoporsi anche lui al test. Il risultato, però, è disastroso: 0,84 alla prima prova, 0,85 alla seconda. Valori già oltre il limite per qualsiasi automobilista, ma ancor più gravi per un tassista in servizio: per la categoria, come per i neopatentati, la tolleranza è zero. Anche il tassista viene denunciato e ora rischia la revoca definitiva della licenza.

Ti potrebbe interessare

ubriaco
taxi
milano

Sullo stesso tema