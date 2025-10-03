Ubriachi o drogati alla guida: i giovani sono i conducenti più sanzionati dalle Forze dell’ordine

Purtroppo non è un pregiudizio: il binomio giovani conducenti e stato alterato è purtroppo il più ricorrente. Basti pensare che quasi la metà delle contravvenzioni registrate per questa tipologia di reato, nel 2023, ha riguardato soggetti tra i 18 e i 32 anni, ubriachi o sballati, quasi sempre alla guida di notte.