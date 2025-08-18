Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaEmergenza Clima

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Cronaca
A Castelfranco Veneto

Treviso, positivo all'alcoltest chiama il padre: anche lui è ubriaco

Per entrambi sono scattate le denunce per guida in stato di ebbrezza e il ritiro della patente di guida

18 Ago 2025 - 16:05
© dal-web

© dal-web

A Castelfranco Veneto, in provincia di Treviso, un giovane fermato perché positivo all'alcoltest ha chiamato il padre per farsi venire a prendere in caserma, ma anche il genitore è risultato ubriaco. Per entrambi sono scattate le denunce per guida in stato di ebbrezza e il ritiro della patente di guida.

Il fatto

 Nel corso di un controllo da parte della polizia municipale, il giovane è stato colto con un tasso di alcol nel sangue superiore al consentito. Il ragazzo ha quindi chiamato il padre affinché lo venisse a prendere; ma all'arrivo anche l'uomo, sottoposto a sua volta allo stesso test, è stato trovato alticcio.

Ti potrebbe interessare

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Sullo stesso tema