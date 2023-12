Rimini, positiva all'alcol test chiama il padre: ubriaco anche lui, sanzione penale e patente ritirata a entrambi

L'arrivo del padre al posto di controllo e le manovre brusche

L'uomo ha raggiunto il posto di controllo e gli agenti della pattuglia si sono subito insospettiti alla vista delle manovre poco "pulite" e alquanto brusche con cui il padre è arrivato e ha parcheggiato per prelevare la figlia. E' quindi stato sottoposto al pre-test, che ha rilevato la positività. Si è però rifiutato di fare la prova ufficiale ed è stato poi denunciato per guida in stato di ebbrezza.