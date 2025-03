Avellino, il parroco ubriaco alla guida: "Sono un alcolista, chiedo scusa ai fedeli"

I problemi di alcolismo - Tutto è iniziato durante il Covid e la pandemia. "Ero parroco a San Biagio di Serino - racconta - e ho visto tanti miei fedeli morire. Ogni giorno vedevo passare bare di uomini e donne dirette al cimitero, uno strazio. Poi ho contratto a mia volta il virus e sono rimasto a letto per un mese e mezzo, isolato da tutti. Da quel momento è iniziato tutto. In quel periodo ho chiesto a mio fratello, sacerdote anche lui, di portarmi un liquore per dimenticare. Ho iniziato a bere, arrivando a ubriacarmi con il desiderio di morire. In quello stesso periodo sono stato operato al cuore e i miei familiari che vivono in Romania non hanno potuto nemmeno assistermi. Ho avvertito una grande sofferenza".