Avellino, parroco coinvolto in un incidente positivo all'alcol test: il vescovo lo sospende

Informato dell'accaduto, il vescovo, monsignor Arturo Aiello, lo avrebbe convocato in Curia per comunicargli la sospensione temporanea dalle funzioni. Al tempo stesso avrebbe invitato il sacerdote a prendersi maggior cura di sè ricoverandosi entro venti giorni in una comunità terapeutica, già individuata, per disintossicarsi dall'alcol.