Nuovo codice della strada, il kit fai da te per l'alcoltest è affidabile?

Il nuovo codice della strada ha creato una situazione di allarme generale, tra vendita di alcol sempre più in calo e sanzioni più aspre, Valerio Staffelli di "Striscia la Notizia" ha deciso di indagare sull'affidabilità dei kit fai da te per l'alcoltest, acquistabili in farmacia e descritti da chi li vende come "equivalenti a quelli delle Forze dell'Ordine".