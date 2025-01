Nuovo codice della strada, un ristoratore: "A Capodanno nessun brindisi di mezzanotte"

"La gente ha tanta paura di bere e io lo capisco, ci sono tante pattuglie in giro qui la sera e tanti controlli" prosegue Valerio Laino mostrando gli ultimi scontrini emessi in cui come bevande compaiono solo bottiglie d'acqua. "Gli unici clienti che bevono qualche calice di vino sono i turisti che girano con i mezzi per la capitale. La cosa più strana è stato il Capodanno, in 15 anni di attività, per la prima volta, non c'è stato alcun brindisi di mezzanotte perché alle 23:30 il locale era già vuoto. È stato triste" conclude.