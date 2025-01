Nuovo codice della strada, ecco alcuni farmaci "pericolosi" per la patente

A questo punto l'inviato di "Zona Bianca", con il supporto del farmacista, cominciare ad assumere alcuni farmaci per controllare se la percentuale di tasso alcolemico supera la soglia consentita dalla nuova legge. Dopo aver utilizzato un collutorio, il tasso risulta pari a 0,9 g/l. Questa situazione comporterebbe l'arresto fino a 6 mesi, un'ammenda da 800 a 3.200 euro e la sospensione della patente da 6 mesi a un anno. "L'effetto- precisa Filomeni - dura massimo 25 minuti. Preferisco dare un intervallo più ampio in modo che tutti, essendo ognuno di noi diverso, possano guidare con tranquillità". In effetti, dopo appena 6 minuti il tasso alcolemico dell'inviato risulta pari a zero. L'esperimento viene ripetuto con uno sciroppo per la tosse sedativo. In questo caso, la misurazione rileva 0,5 g/l e potrebbe comportare una sanzione tra 573 e 2.170 euro e una sospensione della patente da 3 a 6 mesi.