Milano, Stash dei The Kolors derubato con la scusa di un gatto sotto l'auto

In 24 ore di indagini, gli agenti della squadra mobile sono riusciti a recuperare la refurtiva, che nel frattempo era stata portata in un appartamento in via Civitali (gli orologi erano nascosti in una lavatrice). I due malviventi sono stati bloccati e denunciati per furto: si tratta di un anglo-algerino di 50 anni, con precedenti, e un marocchino di 27, entrambi irregolari in Italia.