Parigi, Donnarumma e compagna aggrediti, legati e derubati per 500mila euro

A Parigi, Gianluigi Donnarumma e la sua compagna sono stati aggrediti, legati e derubati da uomini che hanno fatto irruzione nella loro casa.

I responsabili hanno portato via un bottino del valore di oltre 500mila euro e sono tuttora in fuga. Lo riferiscono i media francesi. Il portiere del Paris Saint-Germain e la fidanzata sono poi riusciti a liberarsi, rifugiandosi in piena notte in un hotel di lusso situato non lontano dalla loro abitazione. Il personale della struttura ha quindi allertato le forze dell'ordine.