Milano, il pilota della Ferrari Sainz rapinato dell'orologio da oltre 300mila euro

L'episodio si è verificato in via della Spiga a opera di tre persone che hanno circondato Sainz, con una tecnica collaudata, e gli hanno strappato l'orologio da oltre 300mila euro. Il pilota avrebbe cominciato a inseguirli, insieme ad alcuni passanti che hanno evidentemente riconosciuto il ferrarista. I rapinatori sono quindi stati fermati. Poi l’intervento degli agenti di una volante.

Il pilota ha sporto denuncia. Le persone fermate sono tre cittadini marocchini di 18, 19 e 20 anni. Il pilota di Formula 1 a bordo dell'auto del manager ha cercato di bloccare la fuga dei tre per poi abbandonare l'auto e, con l'aiuto di due passanti, è riuscito a bloccare in via Pietro Verri un rapinatore. Il secondo è stato fermato in via della Spiga dal manager del ferrarista, e il terzo è stato bloccato poco distante da un altro componente dello staff con la collaborazione dei passanti.