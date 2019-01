Milano, scuola abbandonata diventa rifugio per migranti

Una scuola abbandonata alla periferia di Milano si è trasformata nell’ennesimo rifugio per migranti espulsi dai centri di accoglienza per effetto del decreto Salvini. Sono molti i giovani - e a giudicare dai peluche ritrovati, forse anche i minori – che vanno a dormire in questa struttura. Le telecamere di “Stasera Italia” si sono introdotte tra le stanze del palazzo e hanno trovato resti di cibo, materassi sporchi e coperte. Una situazione degradante con la quale centinaia di persone sono costrette. E gli effetti sembrano aumentare e il numero di migranti che trova riparo all’interno della struttura continua a crescere.