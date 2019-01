Migranti, Salvini: "Chiuderemo strutture con sprechi e reati". Ecco quali saranno i prossimi centri

Castelnuovo prima tappa - Il Viminale ha dunque pronta la lista delle prossime chiusure. L'intenzione di Salvini, infatti, è quella di procedere con lo svuotamento progressivo dei Cara (i centri di accoglienza per i richiedenti asilo) più grandi in giro per il Paese. Il trasferimento di 30 dei 535 migranti dal centro di Castelnuovo di Porto, dunque, è solo la prima tappa.



In lista Mineo, Bologna, Crotone, Bari, Borgo Mezzanone - Secondo quanto dichiarato dal vicepremier, dopo Castelnovo toccherà a Mineo, in provincia di Catania, per cui verrà avviata la stessa procedura. E in elenco ci sono anche i centri di Bologna, Crotone, Bari, Borgo Mezzanone: strutture che ospitano, in totale, circa 6mila persone che dovranno essere trasferite. E per alcune di esse, probabilmente un migliaio, il rischio è quello di non trovare alcuna collocazione in virtù del decreto sicurezza voluto proprio da Salvini, e approvato dal Parlamento, che ha cambiato le regole dell'assistenza e dell'accoglienza dei migranti escludendo la protezione uimanitaria.



Il rischio di un esercito di "invisibili" - Come conseguenza del decreto sicurezza, infatti, gli stranieri in possesso di un permesso di soggiorno per ragioni umanitarie non rientrano più, come avveniva in precedenza, nel circuito di seconda accoglienza: dal momento in cui la domanda di asilo viene negata, lo straniero non ha più motivo di rimanere in Italia e deve essere espulso ovvero rimpatriato. Cosa che avviene con difficoltà a causa delle riluttanze di alcuni Stati nel riammettere i loro cittadini. In questo caso il rischio è che si crei una sorta di esercito di "invisibili" che restano in Italia senza alcun titolo e senza rientrare in alcun progetto di assistenza finendo in una condizione di irregolarità.