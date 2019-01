Roma, via ai trasferimenti dei migranti dal centro accoglienza di Castelnuovo di Porto

Maugliani ha poi aggiunto che "parte dei migranti richiedenti asilo saranno trasferiti in altre strutture fuori dal Lazio e tra questi ci saranno tantissimi bambini che saranno sradicati dal contesto in cui sono cresciuti finora, e più di 100 professionalità che resteranno senza lavoro".



Il Cara di Castelnuovo di Porto era stato visitato da Papa Francesco e a ricordarlo oggi è stato il segretario del Pd Lazio, Bruno Astorre, che poi ha puntato il dito contro il decreto Sicurezza che "mette per strada i lavoratori, la dignità e i diritti di decine, centinaia di donne, uomini e bambini, cioè di persone che in pochi secondi vengono improvvisamente separate, violentate nel loro cammino di integrazione e comprensione di nuove culture, senza conoscere nulla del proprio futuro. Siamo con i cittadini di Castelnuovo e saremo sempre per i diritti di lavoratori che sono costretti ad assistere e a vivere sulla propria pelle la vittoria dello Stato fascista sui più deboli".