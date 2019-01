Migranti, Fico: "L'accoglienza è fondamentale, dobbiamo fare di più"

"Come terza carica dello Stato vi dico che l'accoglienza è fondamentale. Ogni volta che muore una persona nel Mediterraneo, così come in altre parti del mondo, ci dobbiamo sentire coinvolti". Lo ha detto il presidente della Camera dei deputati Roberto Fico all'indomani del salvataggio in extremis di un barcone in avaria. "Dobbiamo fare un nuovo progetto, va bene anche il piano di investimenti per l'Africa ma deve essere chiaro e trasparente".