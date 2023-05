Milano, salva la vicina da uno stupro: il 94enne eroe premiato dalla Regione

"Questo premio è per dire grazie a Bruno che ha dimostrato coraggio e un grande senso civico - ha spiegato il presidente Fontana -. Con il suo gesto ha dimostrato che se i cittadini fanno questo genere di interventi si riesce a tutelare maggiormente la nostra comunista, il suo è stato un gesto eroico e di rispetto per i propri concittadini, oltre che di quei valori che dovrebbero essere alla base della società".

Bruno, originario della provincia di Ragusa, ha trascorso la sua vita a Milano dove ha lavorato nel settore delle risorse umane. "Non bisogna esitare in quei momenti, è stato tutto un istinto - ha ricordato ricevendo il premio -. Ho visto la donna per terra che piangeva e sanguinava e diceva che aveva questo malfattore in casa. Sono entrato in casa con la scacciacani e ho rimproverato l'uomo che ho trovato in stato confusionale. Poi sono arrivati i carabinieri che l'hanno portato via", ha raccontato il 94enne. La dottoressa vittima dell'aggressione, "sta bene - ha poi rassicurato -, l'ho vista varie volte, è stata curata nel modo migliore e i suoi colleghi l'hanno rimessa in sesto".