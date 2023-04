Milano, denunciati altri due casi di violenze sessuali

L'aggressione in una tenda di piazza Carbonari

La donna di 57 anni, senza fissa dimora, sarebbe stata avvicinata da un altro senzatetto, descritto come un africano sui trent'anni, davanti alla stazione Centrale, nei pressi del noto monumento che raffigura una mela. L'uomo le offre riparo per la notte sotto la sua tenda da campeggio sistemata in piazza Carbonari a circa un chilometro e mezzo di distanza. I due, dopo aver raggiunto in tram il luogo, si sistemano su una coperta e qui sarebbe scattata l'aggressione nonostante le suppliche della donna a non proseguire.