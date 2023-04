Stupro alla stazione di Milano, il ministro Piantedosi il 10 maggio in città

"Mi sono sentito con Prefettura e Questura, il ministro tornerà a Milano, obiettivamente è un lavoro lungo che richiede tanto impegno", ha spiegato il sindaco Beppe Sala chiedendo che venga aumentata ancora la presenza di uomini e telecamere". "Io non ho mai scaricato su altri le responsabilità - ha aggiunto - È evidente che il ministero è fondamentale, le forze di polizia sono fondamentali nel fare rispettare la sicurezza, però lo sento come un mio dovere".

Tre ore in balia dell'aguzzino

Domenica si saprà se il 27enne, di origine marocchina, fermato per la violenza sessuale ai danni di una connazionale di 36 anni, deve rimanere in carcere. La donna giovedì notte avrebbe dovuto salire a bordo di un treno per Parigi dopo essere arrivata in citta' dalla Norvegia. La vittima della violenza aveva trovato la stazione chiusa alle 2 e 30 e l'uomo le si era avvicinato, fingendosi gentile e dicendole che anche lui doveva andare in Francia. Era una trappola che la vittima ha ricostruito con fatica con gli agenti della Polfer che svolgono le indagini, anche per le conseguenze delle percosse che ha subito.