Milano, passanti accoltellati per rapina vicino alla stazione Centrale: alcuni feriti

Uno dei feriti, un uomo di 68 anni, sarebbe grave ed è stato portato in codice rosso in ospedale. Uno dei presunti aggressori è stato bloccato dalla polizia.

Il primo intervento dei soccorritori, giunti sul posto con automediche e ambulanze, è in via Sammartini 45 alle 17.40, dove si trovavano una 34enne spagnola con un trauma al volto, aggredita dai due a mani nude e picchiata, andata in codice giallo all'ospedale San Paolo di Milano, e una 58enne salvadoregna che ha riportato una lieve ferita a una mano, medicata sul posto.

Dieci minuti dopo, e a poca distanza, in viale Brianza, c'è stata un'appendice della stessa aggressione, ma con esiti più gravi. A rimanere a terra sono stati un 68enne colpito con un fendente a una spalla, che forse ha reciso un'arteria causando la perdita di molto sangue, e che è stato trasportato in codice rosso all'ospedale di Niguarda, in condizioni gravi, oltre a un 57enne ferito sempre a coltellate (o forse con un taglierino) a un braccio, portato in codice rosso all'ospedale San Carlo di Milano, oltre a un altro uomo che ha riportato una ferita da taglio al torace, portato in giallo al Policlinico, e una donna con una ferita da taglio al collo, anche lei inviata in giallo, al Policlinico.

Secondo una prima ipotesi, gli uomini feriti sarebbero intervenuti per difendere una o tutte le due donne aggredite, ma non è chiaro se nel corso di un unico episodio, e se esso si sia verificato in via Sammartini o in viale Brianza, entrambe strade a ridosso della Stazione Centrale. Di certo il 118 è intervenuto in due vie diverse con feriti diversi ma non si esclude nemmeno che gli aggressori siano stati rincorsi o intercettati in un secondo momento. Uno dei presunti autori delle aggressioni, bloccato dalle Volanti e portato in questura, è stato a sua volta trasportato in codice verde al Fatebenefratelli.