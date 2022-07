Pestaggio shock in stazione Centrale a Milano: video diventa virale

Una brutale aggressione si è consumata davanti alla Stazione Centrale di Milano alle ore 20 di venerdì quando ancora, complice l'estate, la piazza era piena di persone e illuminata dal tramonto.

Un giovane, maghrebino, è stato colpito a calci in faccia da un uomo di colore. Le raccapriccianti immagini sono state registrate da una persona presente che ha poi condiviso il filmato sui social. Il video ovviamente è diventato virale. Alla fine il ferito è stato soccorso prima dai passanti e poi dal 118. Per lui fortunatamente solo delle ferite giudicate guaribili in pochi giorni. La polizia indaga.